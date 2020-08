Felicidades, el mundo solidario se llama Fidel

Ramón Pedregal Casanova Categoría de nivel principal o raíz: Nacional e Internacional 15 Agosto 2020

Hace 94 años nació Fidel, y de la historia de su vida no me voy a referir a los acontecimientos más conocidos, por eso mismo, porque son conocidos sobremanera. Me quiero referir a él como a un ser humano que se sintió miembro de la clase obrera, miembro de la familia que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo, a esclavizarse para poder comer.

Me quiero referir a él indicando la importancia mundial del dirigente revolucionario de un país pequeño y tercermundista, que ha alcanzado las cotas más altas del mundo en la educación, en la sanidad, en la solidaridad con los más pobres del mundo. Fidel es el gran Río que baña los 5 continentes, es reconocido en los organismos internacionales, en las calles, en todos los pueblos se le celebra. Se encuentra en todas partes porque su vida la dedicó a elevar la conciencia hasta alturas desde las que el pueblo cubano, sostiene la bandera de la soberanía, aun estando sometido a la agresión bárbara imperialista más duradera que ha existido.

La resistencia de Fidel, de la isla fidelista y el mundo fidelista, se debe a su disposición permanente de disputar, de cuestionar los significados, de trabajar cada uno de sus actos con valor radical, que es la práctica crítica. Ustedes conocen la solidaridad de la medicina cubana, de la educación cubana, del acogimiento en su enseñanza a estudiantes de todo el mundo que si no fuese por ello no podrían hacerlo, y la única condición es que una vez que terminen dediquen su trabajo a servir a los que lo necesiten, y tantas y tantas acciones que asombran allí donde las entregan. No, Cuba es mucho más grande que el mundo capitalista, por eso el mundo capitalista no puede tragarla, aunque el mundo capitalista es infinitamente de mayor tamaño. Cuba da solidaridad, comparte lo que tiene. EEUU, Inglaterra, Francia, España, la UE, el mundo imperialista quiere ahogar a Cuba, atar las mentes de los pueblos. La lucha ideológica es fundamental, pero la guerra económica que EEUU ha declarado a Cuba tiene dimensiones que agreden también a la capacidad de resistencia, y es preciso que desde este lado eduquemos la conciencia y nos sumemos a la denuncia del agresor, para hacer retroceder su influencia de pensamiento en las clases trabajadoras y que su impopularidad entre de lleno a parte de su crisis de orden/desorden económico, agudizado por la Covid 19, que la desorientación de la gente de la calle se transforme en despego ideológico, en parte de su descomposición interna, y acelere su pérdida hasta reducirlo.

La última escena planetaria que habla de los dos mundos, el de Fidel con la medicina cubana asistiendo a todo el que ha necesitado de su ayuda, y el de Trump robando mascarillas, respiradores, sancionando y bloqueando, y matando hasta a su propio pueblo desatendiendo sus necesidades sanitarias, ha dado aplausos emocionados y amor a Cuba, y, desprecio al régimen estadounidense. Dos mundos, solidaridad, e, insolidaridad, socialismo, y, capitalismo.

Para mostrar a Fidel en su pensamiento les dejo aquí algunas de sus intervenciones, poco conocidas, les decía al comienzo que lo conocido lo pueden encontrar en cualquier sitio, aquí tienen algunas frases de sus intervenciones sobre diferentes temas. Celebren el cumpleaños del gran Fidel Castro. Felicidades.

Fidel siempre por la educación: Si fue una gloria que la campaña de alfabetización no se parara en medio de la invasión mercenaria, una gloria mucho mayor tiene que ser la de que no se detenga nuestro sistema educacional, aun en las peores circunstancias. Esa es la conciencia que tienen que hacerse ustedes, que tienen que hacerles a todos los compañeros y que tienen que hacerles a todos los estudiantes: velar por la educación como algo sagrado, que no se detre3nga, que nos e afecte y que continúe, incluso, mejorando.

Fidel siempre con los pueblos de América: A partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres.

Fidel siempre en la solidaridad con los pueblos del mundo: Creo, modestamente, que tenemos un mérito: hemos resistido todas las amenazas, todas las presiones, todo el poder político, el bloqueo económico del imperio:... No digo que no sea un mérito exclusivo de nuestro pueblo, mucho debemos a la cooperación y a la solidaridad internacional: pero nosotros no hemos defraudado esa cooperación, ni esa solidaridad, la hemos convertido en obra creadora, en avance, en progreso de nuestra Patria, de nuestro pueblo, y hemos resistido firmemente, dispuestos siempre a pagar el precio que fuera necesario. Y ese mérito histórico no fue el objetivo de nuestras luchas. ¡Nadie luchó por glorias, nadie luchó por honores; luchamos por sentimientos de solidaridad con nuestro pueblo y con todos los pueblos del mundo! La época de los personajes que luchaban por glorias y por vanidades quedó muy atrás. ¡Luchamos con profundas convicciones revolucionarias, que son ajeas a las ideas del prestigio y de la gloria!

Fidel siempre por la paz y el desarrollo: Es un axioma que sin paz no habrá desarrollo, pero es también un axioma que sin desarrollo para las ocho décimas partes de la población mundial no puede haber paz. Luchar por nuestro desarrollo es, pues, luchar por la paz y por el bienestar de todos los pueblos del mundo . Por ello nuestra consigna debe ser luchar sin descanso por nuestras justas y nobles reivindicaciones.

Fidel siempre con la razón argumentada: No nos animó nunca espíritu alguno de revanchismo o rencor contra Estados Unidos. Con pesar, meditaba acerca del error que a mi juicio estaba cometiendo, mas no pronuncié nunca insulto u ofensa personal alguna. No pocas veces he afirmado ante los que participan en esta gran lucha de ideas: no hay que herir personalmente a nadie. Enumerar los hechos, evitar adjetivos, analizar fríamente, usar argumentos. Eso preservará nuestra autoridad moral y nadie tendrá derecho a cuestionar la fortaleza y sinceridad de nuestras posiciones.

Fidel siempre defendiendo a los de abajo y con humildad: No obstante ostentar Cuba la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados, su participación en la Reunión de Cancún fue vetada por los Estados Unidos. En gesto reconocido como ejemplar, y también como expresión de la actitud positiva de los países subdesarrollados hacia todo tipo de foro que ofreciera posibilidades de solución a los graves problemas enfrentados por éstos, Cuba renunció a su presencia en el evento. Pero la reunión de Cancún, como es sabido, también terminó con un rotundo fracaso, a causa sobre todo de las actitudes de los Estados Unidos.

Fidel, Fidel, Fidel.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos. Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista.