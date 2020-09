Los errores pueden remediarse en Palestina

Ramón Pedregal Casanova Categoría de nivel principal o raíz: Nacional e Internacional 22 Septiembre 2020

El subjefe de la Policía de Dubái (EAU) declara que 9 millones de judíos son mejores que 400 millones de árabes.

Ahmed Aidauabsh, único sobreviviente del incendio causado por las bombas incendiarias que tiró un colono sionista sobre su familia. Alberto Cortez - Sabra y Chatila: https://youtu.be/Ih3xcgl9tC4 Te contaré una historia. / Una historia que vivió en los / sueños de la gente. / Una historia que salió del / mundo de las tiendas de campaña / hecha por el hambre, / y decorada por las noches oscuras en mi país, / y mi país es un puñado / de refugiados./ cada veinte de ellos / tienen una libra de harina / y promesas de alivio, / regalos y paquetes. / Es la historia del sufrimiento / de un colectivo / que aguantó el hambre / durante diez años / entre desgarros y agonía / entre privación y añoranza. / es la historia de un pueblo / que fue engañado, / que fue arrojado / en los laberintos de los años. / Pero ellos desafiaron / y aguantaron / desnudos y unidos / y encendieron, / desde los campos de refugiados, / la revolución del regreso / desde el mundo de la oscuridad. Poema titulado La historia. Autor, el poeta Palestino Kamal Nasir. Fue asesinado por los sionazis en Beirut el 10 de abril de 1973. Refugiado. El Pueblo Palestino es refugiado desde la instalación del establecimiento de los sionistas generadores de Israel. Refugiado en su propio suelo en campos, y campos de refugiados en todos los países del entorno y repartidos por el resto del mundo. Cerca de siete millones clamando por volver a su país y a su casa. Sabra y Chatila o Shatila, cumplen en éstos días 38 años de la masacre, el genocidio que cometieron las milicias falangistas libanesas, el fascismo libanés, a las órdenes de Israel contra los más pobres, consecuencia de su invasión colonizadora, que alcanzó su primer punto álgido en 1948: https://redh-cuba.org/2019/04/ sabra-y-shatila-masacre- criminalpor-ramon-pedregal- casanova/ La paz es imposible con un ente genocida. La paz es imposible cuando se aplasta con impunidad. Y, desaparecida la justicia, lo que hemos aprendido es que la voz que la suplanta es la de la prensa mercenaria que hará desaparecer los crímenes de sus pagadores, y mostrará a la población refugiada Palestina como figuras fantasmales si no como perdedores tras su propia mala gestión de las ofertas pacificadoras que siempre les han ofrecido los israelíes. Muhammad, / acurrucado en brazos de su padre, / es un pájaro temeroso del infierno del cielo: / papá, protégeme, que salgo volando, / y mis alas / son demasiado pequeñas para el viento … y está oscuro. / Muhammad, / quiere volver a su casa, / no tiene bicicleta, / tampoco una camisa nueva. / Quiere irse a hacer los deberes / del cuaderno de conjugación gramática: llévame a casa, papá, / que quiero preparar la lección / y cumplir años uno a uno. … Poema titulado Muhammad. Autor, el poeta Palestino Mahmoud Darwish. Ahora vamos a lo particular: Ahmed, niño de la familia Aidauabsh, único sobreviviente del incendio causado por las bombas incendiarias que tiró un colono sionista sobre su familia. Como tantos niños y niñas de Palestina, comenzaba a ir al instituto y no se ha podido poner la mascarilla porque las quemaduras sobre su cuerpo le dejaron, entre otras marcas, el lado derecho del rostro destrozado

La paz es imposible con un ente genocida. La paz es imposible cuando se aplasta con impunidad.

El Comité de las Naciones Unidas contra la tortura pidió a Israel que los cuerpos de los palestinos que ha asesinado y mantiene en su poder los devuelva a sus familias para su entierro digno y en el menor tiempo posible. Son 60 Palestinos asesinados que el ente sionista declara que son chips de negociación para situaciones en que puedan plantearse el intercambio de prisioneros. A éstos suman otros 250 cuerpos de Palestinos asesinados que los tienen en tumbas numeradas en el norte de Israel, y algunos de ellos los tienen en su poder desde la ocupación de 1967.

La ONU denuncia que solo durante la pandemia de la Covid 19, Israel ha demolido alrededor de 390 hogares Palestinos en Cisjordania (12-09-2020). El ente sionista incumple todas y cada una de las condiciones que mandan los organismos internacionales para considerar a un estado en igualdad con los demás, incumple todas y cada una de las Resoluciones que le han ordenado que acate, el mismo ente se ha declarado Estado para una raza exclusiva, un ente racista sin iguales en el mundo. Ninguna nación puede relacionarse con él si no es para someterse, sabiendo que se pone al servicio de una entidad ilegal, contraria a todo Derecho. Sabemos que el daño a causar por Israel no tiene límites, tal y como lo declaraba Golda Meir el 15 de Octubre de 1971, al referirse a la ocupación de Palestina como una promesa hecha por Dios mismo, aclarando seguidamente que por eso no tiene que ser reconocida la ocupación por nadie más. Dejemos al reconocimiento de las naciones por el momento, pongamos a Ahmed, niño de la familia Aidauabsh, único sobreviviente del incendio causado por las bombas incendiarias que tiró un colono sionista sobre su familia, frente a Golda Meir y la promesa de su Dios. Ella, todos los sionistas, tienen frente a ella a las víctimas de todos los holocaustos. Sabe que lo que a los sionistas les pesa tanto que se les hace insoportable es el peso de toda la mortandad. Y sabe, todos ellos saben, que el hilo de Golda Meir les hace crecer su carga día a día y no pueden sostenerse si no es apoyándose en las armas del imperio.

La paz es mártir, / en la tierra de la paz / ha caído la justicia a las puertas. / Cuando la ciudad de Jerusalén / ha caído / el amor retrocede … y en el corazón / del mundo habita la guerra. ...

Poema titulado La rosa de las ciudades. Autores, los poetas Palestinos Hermanos Rahabani.

La ocupación, fuerza para la guerra en Palestina. ¿Quién la trajo? ¿Quién firmó, promovió, puso medios para la invasión, y se retiró tras invertir en el presente y futuro genocidio? De todo occidente solo Cuba se opuso a la partición, y con Cuba otros12 países árabes. Así es como pusieron las bases para la guerra que persiste después de tantos años, y después de tantos años continúan invirtiendo en ello todos los países que aprueban al invasor.

La paz es imposible con un ente genocida. La paz es imposible cuando se aplasta con impunidad.

Y, desaparecida la justicia, lo que hemos aprendido es que la voz que la suplanta es la de la prensa mercenaria que hará desaparecer los crímenes de sus pagadores, y mostrará a la población refugiada Palestina como figuras fantasmales, si no como perdedores, inútiles e incapaces de poner solución dialogada, culpándolos de no aceptar, ni si quiera, la gestión de los implicados en primer grado de las ofertas pacificadoras que siempre les han ofrecido los israelíes. Culpables. La víctima es la culpable en la civilización imperial. Por eso les dejo aquí varios fragmentos de la declaración de Cuba ante las Naciones Unidas en su oposición al negocio de la entrega de Palestina al sionismo, para sustituir al antiguo imperio recibiendo el apoyo del nuevo; Cuba se manifestó así:

la Declaración Balfour, a juicio nuestro, carece por completo de valor legal, pues el gobierno Británico ofreció en ella una cosa de la cual no tenía derecho a disponer, porque no era suya.

...va a arrebatarse a los nativos más de la mitad de su territorio y varios cientos de miles de árabes quedarán sometidos al gobierno hebreo y colocados en una situación subordinada allí donde antes eran dueños. … aquí se está disponiendo de la suerte de una nación, privándola de su suelo nacional, del suelo que ha tenido durante muchos siglos, sin que se haya consultado para conocer su opinión.

… “Hemos proclamado solemnemente el principio de la libre determinación de los pueblos, pero con gran alarma vemos que cuando ha llegado el momento de aplicarlo, nos olvidamos de él.

“Tal sistema nos parece funesto. La Delegación de Cuba está firmemente convencida de que la paz verdadera y el mundo de justicia de que tanto hablaron los líderes de la Segunda Guerra Mundial, no depende de que ciertos principios fundamentales se inscriban en las convenciones y tratados y allí queden como letra muerta, sino de que llegado el instante oportuno, se cumplan por todos y para todos, grandes y pequeños, débiles o fuertes.

… “El pueblo árabe ha tenido ininterrumpidamente durante muchos siglos, el territorio de Palestina, y por los datos oficiales que se nos han presentado, al terminar la Primera Guerra Mundial, constituía casi el 90% de toda la población del país. Por medio del Reino Unido, como potencia mandataria, y el cumplimiento de lo resuelto por la Liga, abrió sus puertas a una inmigración extranjera, ofreciéndole un lugar en que pudiera vivir y desenvolver su existencia conforme a sus deseos, con libertad religiosa y sin discriminaciones humillantes, y ahora esos individuos pagan la generosa hospitalidad de quienes les acogieron, quitándoles por la fuerza la mitad de su suelo natal.

… “No se nos diga que a veces hay que aceptar una solución política aunque sea injusta, pues sobre la injusticia nunca podrá asentarse la paz y la cordialidad entre los pueblos.

… “Por esas razones, tendremos que votar en contra del plan de partición, como ya lo hicimos en la Comisión, y una vez formado nuestro criterio, nos consideramos en el deber de manifestarlo por medio del voto, manteniéndolo con firmeza, a pesar de las gestiones y presiones que se han hecho en torno nuestro”.

Junto a Cuba votaron Egipto, Arabia Saudí, Afganistán, Grecia, India, Irán, Iraq, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Obsérvese cuántos de ellos han pagado la osadía de decirle no a EEUU Inglaterra y han sufrido y sufren bloqueos comerciales, financieros, acosos políticos, violaciones constantes de derechos internacionales, injerencias, invasiones, guerras a través de ejércitos mercenarios para saltarse la legalidad que ellos mismos han firmado, y un continuo acoso traducido en robos de bienes naturales, de arte, dejando el caos como modo de vida. Los imperialistas han naturalizado en el mundo la guerra, y Palestina ha sido su piedra de toque y el campo de pruebas de todos sus métodos criminales.

El día en que conocimos la muerte y / la traición, / se hizo atrás la marea, / las ventanas del cielo se cerraron, / y la ciudad contuvo sus alientos. …

Poema titulado Mi ciudad está triste. Autora, la poetisa Palestina Fadwa Tuqan.

Netanyahu repite su propaganda Paz a cambio de paz. La paz es imposible con un ente genocida. La paz es imposible cuando se aplasta con impunidad.

Y, desaparecida la justicia, lo que hemos aprendido es que la voz que la suplanta es la de la prensa mercenaria que hará desaparecer los crímenes de sus pagadores, y mostrará a la población refugiada Palestina como figuras fantasmales si no como perdedores tras su propia mala gestión de las ofertas pacificadoras que siempre les han ofrecido los israelíes. Ya se que he repetido éstas líneas más arriba, y es que quiero que se piense en ello como un resumen de la Historia de Palestina, no me equivoco. Continúo con las palabras del genocida representante hoy del sionazismo: A partir de ahora, las negociaciones entre israelíes y palestinos se basarán en temas que no tienen relación con el derecho al retorno de los refugiados palestinos, y Jerusalén será la capital unificada y eterna de Israel y se establecerá la soberanía absoluta de Israel sobre Cisjordania. No habrá un estado palestino, sino enclaves separados de residentes palestinos -no ciudadanos- y a ésto si quieren que lo llamen estado o imperio si les gusta.

No menos controvertida y conocida es la frase de la portavoz israelí, Tzipora Menache sobre el poder de dichos lobbies judíos en la información en EE.UU y por ende, en el resto del mundo. Dicho comentario es debido a un bombardeo de Israel en la franja de Gaza en 2009, que impactó sobre bases de la ONU, y sobre la posible respuesta que Barack Obama tendría al respecto. La frase toma especial relevancia en los tiempos actuales, en plena carrera electoral en EE.UU. entre Hillary Clinton y Donald Trump: Ustedes saben muy bien, y los estúpidos americanos saben igualmente bien, que nosotros controlamos su gobierno, independiente de quién se sienta en la Casa Blanca. Ustedes ven, yo sé esto y ustedes lo saben que ningún presidente americano puede estar en una posición de desafiarnos aun cuando nosotros hacemos lo inconcebible.¿Qué pueden ellos (los americanos) hacernos a nosotros? Nosotros controlamos el congreso, nosotros controlamos los medios de comunicación, nosotros controlamos el espectáculo, y nosotros controlamos todo en América. En América usted puede criticar a Dios, pero usted no puede criticar a Israel. (Tzipora Menache).

Porque yo no hilo lana / porque yo estoy amenazado cada día / por órdenes de arresto / y mi casa está expuesta a las visitas policíacas / a las pesquisas / a las operaciones de limpieza / porque me encuentro en la imposibilidad / de comprar papel / grabaré todos mis secretos / en un olivo / del patio de mi casa / yo grabaré mi historia / y el retablo de mi drama / y mis suspiros / en mi jardín / y las tumbas de mis muertos / y grabaré / todas las amarguras / que borrará un décimo de las dulzuras por venir / grabaré el número / de cada caballería despojada / de nuestra tierra / el emplazamiento de mi aldea, sus límites / las casas dinamitadas / mis árboles arrancados / cada florecita aplastada / los nombres de los que se han regodeado / en descomponer mis nervios y mi hálito / los nombres de las prisiones / las marcas de todas las esposas / cerradas en mis puños / las botas de mis carceleros / y grabaré Kafr Kassem / yo no olvidaré / y grabaré / Deir Yassin / tu recuerdo me devora / y grabaré / hemos alcanzado la cima de la tragedia / la hemos alcanzado / grabaré todo lo que me descubre el sol / me murmura la launa / lo que me narra la tórtola / en los pozos / cuyos enamorados se han exiliado / para que lo recuerde / me quedaré de pie para grabar / todo el retablo de mi drama / y todas las etapas de la derrota / de lo infinitamente grande / en un tronco de olivo / en el patio / de mi casa.

Poema titulado Escrito en el tronco de un olivo. Autor, el poeta Palestino Tawfiq Zi-Yad.

Frente a ese aparato de aplicación de política imperial, esa entidad creada a propósito, ese engendro que asesina diariamente causando el exterminio de la población autóctona e instaura leyes racistas, de división, que se declara supremacista y persigue al Pueblo Palestino y lo expulsa de su casa, le roba el agua de las fuentes, destruye sus olivos y sus campos de siembra y su ganado, lo encierra en cárceles de muerte, -además de en la mayor cárcel del mundo, con 2 millones de personas- le prohíbe la circulación y lo encierra en guetos, lo acosa militarmente y lo guerrea hasta hacerle imposible la vida, y lo bombardea, y lo expulsa, y le cierra los pasos fronterizos para impedir su regreso, y le niega que la tierra donde han nacido sea su patria; frente a esa entidad creada a propósito por los imperios, frente a ese engendro que lleva a cabo la eliminación sistemática de las obras de cultura del invadido destruyéndolas o robando sus riquezas históricas, monumentos, arquitectura, lugares de culto, archivos históricos, documentación de valor incalculable que destruye y oculta; frente a esa entidad …, ese engendro que se instituye al margen de/y contra el Derecho Internacional de los Pueblos, que extiende la guerra a toda la región y difunde el terrorismo, y apoya y sostiene las dictaduras del mundo entero, …. esa expresión del imperialismo ¿puede recibir algún honor de un gobierno constituido democráticamente?: NO. Quienes apoyan, premian, alaban al asesino es cómplice y debe ser denunciado y puesto en lugar aparte. Esa entidad creada y sostenida a propósito por los imperios No puede recibir aprobación, alabanzas, medallas, honores.

Y, desaparecida la justicia, lo que hemos aprendido es que la voz que la suplanta es la de la prensa mercenaria, que hará desaparecer los crímenes de sus pagadores: esos que blanquean los sepulcros son quienes nos cuelan con normalidad los reconocimientos que otros cómplices como ellos, le hacen a la empresa genocida. La última noticia repugnante que nos dan dice: El subjefe de la Policía de Dubái (EAU) declara que 9 millones de judíos son mejores que 400 millones de árabes. Ni el supuesto informador ni el declarante quieren que se ponga sobre la mesa el verdadero valor de semejante afirmación, con ella se borra cualquier otra postura, cualquier análisis de la realidad.

¿Cómo hay que considerar a un traidor?, ¿como amigo, o como enemigo? ¿Cómo es que coinciden los intereses del genocida y del traidor? ¿Quiénes callaban ante los encuentros que mantenían esos y quiénes callan ahora? ¿Quiénes han pedido paciencia ante el genocidio que sufría el Pueblo Palestino y, a la vez, se declaraban fieles a su independencia? No me valen las palabras del traidor, del colaboracionista, de quien quiere que se respete al criminal, al ocupante, al tipo amoral. ¿Hay que creer a todo el que ahora se declara contra el invasor, cuando hasta ayer se le ha prestado servicio de vigilancia y protección? La traición de varios gobiernos árabes, EAU, Barhéim, no es más que la continuación de Oslo, o. ¿por qué una fracción Palestina puede reconocer a Israel sin contar con la independencia de su Patria, y los otros van a seguir callados en su colaboracionismo, cuando llevan años tratando con el enemigo, y más ahora cuando ese les manda que apoyen el Robo del siglo que Trump y Netanyahu promueven? ¿Quiénes callan ahora?: Ahí está la Liga Árabe ignorando la petición Palestina para reunirse y discutir cómo enfrentar los planes del ocupante y lo que ha sido titulado como normalización: la respuesta ha sido el silencio, con lo que la traición sigue su curso.

Pero también ha habido voces que expresan dignidad, como la del Secretario General de la Asamblea Mundial del Despertar Islámico, aquí quedan sus palabras: Algunos gobiernos afiliados al Golfo Pérsico se han convertido en compinches y marionetas de EEUU e Israel con la esperanza del apoyo vacío de EEUU, y han construido una esperanza vacía y unas casas sobre el agua. Y ellos pagarán el precio de éste acto humillante.

Palestina será una si, dentro y fuera de la nación, las fuerzas populares forman un solo cuerpo, lo saben, saben que solo así se avanza, saben que la acción común afianza la unidad. Lastima de quienes han apostado a la división durante tanto tiempo, el daño que han hecho encubriendo la desaparición de la justicia, aparece casi irremediable. Pero los errores pueden remediarse. ¿Alguien quiere la normalización en Palestina?: pues la normalización nacional, únicamente, puede traerla la unidad de acción con un programa de lucha por la independencia. Esa necesidad ha sido expresada el mismo día 15 de éste mes de Septiembre: Palestina se llenó de banderas simbolizando la ansiada unidad bajo esa misma insignia: todas las fuerzas del Pueblo en una sola por el rechazo a la ocupación de Israel-EEUU.

Si el día 17 se recordaba el genocidio sionazi en Sabra y Shatila, el 18 fue un día de luto para denunciar la implicación en la ocupación no solo de Israel-EUU, sino de EAU y Bahréim que fueron a plasmar su traición con su firma en Washington.

Tú que te haces el desayuno, piensa en los otros / (no olvides alimentar a las palomas) / Tú que te enzarzas en tus batallas, piensa en los otros / (no olvides a los que piden paz) Tú que pagas la factura del agua, piensa en los otros / (los que maman de las nubes) / Tú que vuelves a casa, a tu casa, piensa en los otros / (no olvides al pueblo de los campamentos) / Tú que te duermes contando estrellas, piensa en los otros / (hay quien no halla dónde dormir) / Tú que te liberas con las metáforas, piensa en los otros / (los que han perdido su derecho a la palabra) / Tú que piensas en los otros lejanos, piensa en ti / (di: Ojalá fuese vela en la oscuridad)

Poema titulado Piensa en LOS OTROS. Autor, el poeta Palestino Mahmud Darwish.

Pues celebremos que días antes, el 13 de Septiembre, en Palestina, se haya creado un liderazgo nacional unificado de la Resistencia Popular. Esa es la vela en la oscuridad, la esperanza más humana es su llama en el horizonte.

Y la dignidad de Cuba se ha vuelto a manifestar en defensa del Pueblo Palestino:

Cuba denuncia que EEUU está insturmentalizando la anexión de Cisjordania y con ello brinda impunidad a los crímenes de Israel y su política anexionista.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter, tras manifestarse este sábado contra la anexión de Cisjordania, declaró que la única solución justa y duradera del conflicto es la formación de un Estado Palestino soberano según las fronteras de 1967, con Al-Quds (Jerusalén) como su capital.

Cuba es el ejemplo y la guía que tienen los pueblos antiimperialistas. Reconocerse en Cuba resta fuerzas a la opresión imperial. Palestina siempre le ha agradecido en lo más profundo su solidaridad.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días, Palestina. Crónicas de vida y Resistencia, Dietario de Crisis, Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero, y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE. Miembro de la Comisión Europea de Apoyo a los Prisioneros Palestinos.

Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI).