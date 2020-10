Es normal, boca de albañal y manos de asesino

Nazis, sionazis, ... no se definen por lo que todavía no han hecho, se definen por lo que han hecho.

¿Con qué regla se llama normalidad a lo que se planifica contra el Derecho Internacional?

Captura de aquel niño Palestino, Fawzi Muhammad Al-Junaidi, de 16 años por 23 mercenarios

En Jerusalem, me vestí con mis heridas e inhalé mi propio dolor, / cargué con el alma de esta árabe palestina en la palma de mi mano. / No voy a sucumbir ante la supuesta “solución pacífica”, / no voy a abandonar esta lucha / hasta que los eche de mi tierra. / No tendrán escapatoria. / ...

Primeros versos del poema Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos. Autora, la gran poetisa Palestina Dareen Tatour *.

Nazis, sionazis, ... no se definen por lo que todavía no han hecho, se definen por lo que han hecho. Los colonos, los invasores, no podrán nunca sostener que no sabían nada porque lo que cambia el mundo al que asaltan es su acción. Tampoco lo podrán decir aquellos que viven sin decir nada porque viven de esa situación. Y los gobiernos europeos y sus banqueros, patronos y sus periodistas, ante los criminales que ellos protegen, les hacen comercio, difunden la distracción, sostienen un silencio sobre la causa Palestina que demuestra lo peligrosos que son, nunca, jamás podrán decir que son defensores de los Derechos Humanos, que no sabían nada del genocidio que los sionistas cometen con el Pueblo Palestino. Unos y otros tienen boca de albañal y manos de asesino. Cada una de las veces que la ONU se ha pronunciado contra la ocupación y el colonialismo sionazi, cada una de esas veces ha sido una denuncia de quienes están contra la Humanidad entera. En 1975, el 10 de Noviembre, emitió la Resolución 3379 en la que establecía la equiparación entre el sionismo y el racismo en general y el apartheid en particular. ¿Y después? Como dice el refrán: Resolución abortada, hipocresía afianzada.

11 de Septiembre, -aniversario del golpe de Estado de Pinochet y sus amos yanquis contra el Presidente Allende en Chile en 1973- de este 2020 los carceleros sionazis robaron los escasos utensilios de los 850 prisioneros palestinos en la prisión de Ofer, como venganza por su protesta contra el desprecio a la salud del prisionero Daud Al-Katib, lo que causó su muerte. Daud Al-Katib llevaba 18 años en prisión, y la dirección de la cárcel sabía que iba a cumplir su condena próximamente y debía ponerlo en libertad.

Los mayores responsables de la muerte de Daud Al-Katib son quienes encierran al Pueblo Palestino y lo persiguen para expulsarlo de su propio país, con el fin de seguir robando su territorio y colonizándolo, lo que es considerado en la ley internacional como un crimen de guerra y genocidio. Vuelvo a preguntar, ¿y después? Resolución abortada, hipocresía afianzada. ¿Dónde se encuentra cada uno de los empleados de todos los periódicos, de las televisiones, de las emisoras de radio, todos esos que se dicen profesionales, contadores objetivos, ahora que hacen desaparecer, más que nunca lo han hecho, a Palestina de sus informaciones?: en la cuenta de pagos al lacayo, al amoral subordinado, de los mayores banqueros del mundo, puesto que son esos los dueños, que, ¿cree usted que es casualidad?, son sionistas.

Matan todos los días a la información, y no podrán negar nunca que lo sabían, como no podía negar el alemán medio que sabía lo que sucedía en los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec, ... Como esos alemanes, tampoco los sionistas de la calle y colonizadores de Palestina pueden negar que conocen la muerte del prisionero Daud Al-Katib, el último prisionero asesinado de los miles que le han precedido. No pueden decir que no saben que han metido en prisiones a cientos de miles de Palestinos. Así está escrito, por ellos mismos, pues la historia recoge lo que han hecho, aunque sus subordinados lo ocultan en sus redacciones de prensa, mienten por dinero, son mercenarios. Todas sus miserables vidas se sientan en el banquillo del nuevo Núremberg para ser juzgadas por la ética y la moral de Humanidad con la que habla el juicio histórico. Todos ellos tienen boca de albañal y manos de asesino.

Los sionistas, que no los judíos, no se confunda a unos y otros, también han pagado siempre, diciéndose que son la víctima, para que regímenes poderosos les blanqueen los sepulcros, que les den su firma, y han comprado a cualquier régimen de gobierno mercenario, como el suyo, para que les rodeen y se hagan pasar el colonialismo por normal.

El proyecto sionazi es cambiar el orden del mundo, de ahí su desprecio absoluto por el Derecho Internacional, de ahí su financiación y fomento de la guerra contra los pueblos independientes, y su ley, la que quieren que constituya la era que propugnan, es un nuevo colonialismo. Hacer norma de ello es retroceder al esclavismo. El escalón de hoy según su programa, es su Acuerdo del siglo, significa aplastar todos los Acuerdos por los que el mundo pretende mantenerse en equilibrio respetuoso con los pueblos y naciones independientes y soberanas.

Quién se suma al sionazismo? Netanyahu ha declarado que no hablará con ningún palestino que no admita el Acuerdo del siglo (conocido como el Robo del siglo), expulsar a la población Palestina, colonizar, robar sus bienes, no permitir el regreso de los refugiados, eso es a grandes rasgos su normalización. Tomando las palabras del representante israelí, se entiende que, los acuerdos que firme cualquier régimen con la entidad colonialista solo sirven para fortalecer la realización del proyecto que abandera. En su momento las Naciones Unidas declaró al sionismo como una ideología racista. El sionismo es amoral, y por tanto proyecta lo amoral, que solo es anormal.

… Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos, / resistid lo que éstos colonos nos han robado / y continúen la caravana de los mártires. / Destruid la constitución lamentable que nos ha sido impuesta / desde la humillación y la degradación, / además de habernos despojado de poder recuperar y reponer con / justicia los daños causados. / Le han prendido fuego a niños inocentes; / a Hadil la atacaron en frente de todo el mundo y la mataron a plena / luz del día. / …

¿Con qué regla se llama normalidad a lo que se planifica contra el Derecho Internacional? La regla que emplean explica en si mismo un estado ajeno a la razón, a la sociabilidad y al derecho humano reconocido en las revoluciones francesas y la constitución de organismos como la ONU o la Corte Penal Internacional. La regla indica un retroceso a los momentos más ignominiosos de la Historia. El sionazismo, el imperialismo, invierte el significado de las palabras: ocupación es normalización, es normalización el asesinato de Khashoggi, la persecución y encarcelamiento de Assange, el asesinato del general Soleimani, … el bloqueo, el genocidio, el etnocídio, que el sionismo comete con el pueblo de Gaza y toda Palestina. El sionismo es la ideología del mundo más atrasado, y sus acompañantes se manifiestan asépticos, ponen sordina a los disparos, a los bombardeos, a su comercio, les guardan las espaldas y le jalean porque, como él, tienen boca de albañal y manos de asesino.

… Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos. / Tenemos que resistirlos. / Tenemos que resistir a la violenta embestida de esos colonialistas, / tenemos que ignorar cualquiera de sus intentos para interponerse / entre nosotros, / nos encadenan ante la ilusión de la supuesta solución pacífica. /...

¿Es normal que un gobierno se subordine a los intereses del ente retrógrado? ¿es normal que un gobierno entregue su país a quien viene invadiendo? Toda la estrategia de Israel-EEUU desde 1948 busca la corrosión de los débiles, ¿ponerse de acuerdo con ese destructor o aunar fuerzas? A los resistentes el cerco, el acoso, el bloqueo, la desestructuración social y el ataque general. Así se han venido dando los cambios en los países árabes guerra tras guerra que han provocado:1948, 1967, 1973, 1982, 1988, … Gaza, y Líbano, Irak, Siria, Libia, Yemen, Irán. Pero el invasor y su guerra contínua no ha marginado, no ha enterrado a Palestina, aun cuando la división entre direcciones Palestinas se lo ha facilitado, ha debilitado su presencia. Solo la unidad de acción atraerá a los pueblos y todo ello dará un Estado propio.

¿Recuerdan la captura de aquel niño Palestino, Fawzi Muhammad Al-Junaidi, de 16 años por 23 mercenarios? Fawzi Muhammad Al-Junaidi fue detenido en Hebrón (Cisjordania) por protestar contra el traslado de la embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalém, siguiendo el proyecto de aniquilación de Palestina, y como ven Fawzi Muhammad Al-Junaidi, con los ojos tapados y las manos atadas, hecho preso por mercenarios armados, levanta su cabeza para ver la luz, lo que busca aun en la circunstancia en que se encuentra. Las direcciones Palestinas debían mirarse en esa foto, los pueblos del mundo la deben conocer.